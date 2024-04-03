В двух сёлах Балезинского района выявлена несоответствующая нормативам питьевая вода

Ижевск. Удмуртия. Региональное управление Роспотребнадзора продолжает исследование проб питьевой воды на фоне начинающегося паводка, чтобы не пропустить возможное возникновение чрезвычайных ситуаций. Как сообщает пресс-служба ведомства, пробы берутся из источников централизованного водоснабжения и разводящей сети.

С 25 по 29 марта из источников центрального водоснабжения было взято 19 проб для исследования санитарно-химических и микробиологических показателей. Все соответствовали нормам.

40 проб было отобрано из разводящей сети. Воду подвергли исследований на санитарно-химические показатели. Нарушений не выявлено. Больше всего проб — 183 — было исследовано по микробиологическим и вирусологическим показателям. Две из них не соответствовали нормам по содержанию общих колиформных бактерий.

Нарушения выявлены в двух сёлах Балезинского района — Карсовай и Юнда. Балезинскому водоканалу направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.