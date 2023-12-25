Отключение воды 26 декабря планируется в нескольких деревнях Балезинского района

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе планируется отключение воды 26 декабря. Об этом предупредила районная пресс-служба.

Отключение произойдёт с 08:00 до 17:00 26 декабря по причине ремонтных работ. Водоснабжения лишатся Балезино, а также деревни Кестым, Кожило и Такали.

Напомним, что работы связаны с прорывом труб 13 декабря. Во время Прямой линии Александр Бречалов пообещал решить проблему с водоснабжением района.