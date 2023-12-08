Балезинский район ждёт кардинальная перестройка коммунальных сетей

Балезино. Удмуртия. В 2024 году Балезинский район ждёт кардинальная перестройка коммунальных систем. Об этом на прямой линии сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Отвечая на вопрос корреспондента газеты «Янарыш» о плохом водоснабжении деревни Бектыш Балезинского района, где после бурения скважин в колодцах исчезает вода, Бречалов рассказал о планах переустройства коммунальных сетей во всём районе.

«У нас самая сложная ситуация именно в Балезинском районе. Я поставил задачу: в 2024 году мы начнём кардинально там всё перестраивать, особенно системы водоснабжения и водоотведения. В самом райцентре «заплатки негде ставить». Поэтому по Балезинскому району мы отдельно представим программу, где первым пунктом будет решение проблем с водоснабжением», — сказал Бречалов.