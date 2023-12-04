В Балезино начали доследственную проверку в связи с ДТП с автобусом

Балезино. Удмуртия. В Балезино начали доследственную проверку обстоятельств ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Напомним, 4 декабря около 9 утра в Балезинском районе произошло ДТП, в котором столкнулись автобус «Мерседес» и две легковушки — «УАЗ» и «Лада Гранта»

В результате происшествия пострадали шесть пассажиров автобуса, в том числе две 15-летние девочки, а также пассажир одного из автомобилей.

В рамках проверки следователи пытаются принять меры для установления обстоятельств аварии, после чего дадут оценку действиям предпринимателя, оказывающего пассажирские перевозки по статье 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Также стало известно, что из шести попавших в больницу пятеро отправлены на амбулаторное лечение. Одна женщина госпитализирована, сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.