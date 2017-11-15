Сухие фонтаны и качели могут появиться на центральной площади Ижевска

Проектировщики представили концепцию реконструкции сердца столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска представили концепцию реконструкции центральной площади. На общественных обсуждениях архитекторы, эксперты и горожане высказались о плюсах и минусах проекта, разработанного московской компанией КБ «Стрелка» в сотрудничестве с местными специалистами.

По словам архитектора Любови Варламовой, основная идея – создать современное пространство, которое будет популярно среди молодежи.

Предполагается, что площадь будет разделена на шесть зон. Парадная площадь, где находится музыкальный фонтан, останется практически в таком же виде, чтобы здесь можно было проводить общественные мероприятия. Ниже, во второй зоне, разместиться сухие фонтаны (водяные струи, без открытого бассейна), городские качели и европейский сквер с газоном для отдыха. Кроме того, будет яблоневый сквер и зоны фуд-корта.

«Мы создаем, светлое, защищённое, открытое пространство для людей», - сказала Варламова.

Далее пространство перетекает в существующую эспланаду. Здесь для маломобильных людей сделают пандусы, вдоль которых будут зеленые зоны для отдыха детей и взрослых.

Кроме того, концепция предполагает высадку 200 деревьев, цветов, появление детских и спортивных площадок.

Данная разработка пока является только концепцией, в которую будут вноситься изменения и уточняться какие-то нюансы с учетом пожеланий экспертов и жителей города.

Торги на проведение работ состоятся до нового года. А работы по обновлению центральной площади начнутся весной 2018 года.

По словам властей Ижевска, финансироваться проект будет за счет федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».