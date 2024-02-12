В Балезинской школе №3 открыли «парту героя»

Балезино. Удмуртия. В школе №3 в Балезино открыли именную парту погибшего в зоне специальной военной операции выпускника учебного учреждения Сергея Лекомцева. Об этом сообщил в соцсетях глава Балезинского района Удмуртии Юрий Новойдарский.

«Ему было чуть больше 20, когда он принял решение и отправился в зону боевых действий, чтобы защищать Родину. Парта Героя, которая открыта в родной школе Сергея Лекомцева, — это ученическая парта, на которой размещена информация о его успехах в школе и военном подвиге», — сообщил глава района.

Он отметил, что право сидеть первыми за этой партой получают ребята, имеющие достижения в учёбе, а также активисты школьной жизни.