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Жительница Балезино получила условный срок за мошенничество с полисами ОСАГО

16:23, 14 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жительница Балезино получила условный срок за мошенничество с полисами ОСАГО
16:23, 14 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Балезино\n#Удмуртия\n#деньги\n#мошенники\n#страхование\n#суд
Фото: elements.envato.com (mypics)
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Она брала деньги клиентов, но не перечисляла их на счет страховой.

Балезино. Удмуртия. Условный срок получила жительница Балезино, которая обманывала клиентов страховой компании. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. 

Установлено, что с 18 августа 2022 года по 20 апреля 2023 года 53-летняя женщина работала главным специалистом Глазовского отделения агентства «Ижевское» страховой компании «Энергогарант». 36 клиентам она выдала страховые полисы ОСАГО, но при этом не перечислила их деньги на счет страховой компании. Таким образом, документы не приобрели юридическую силу. 

В итоге осуждённая забрала себе 172 тыс. рублей и использовала их в личных целях. 

По данным Объединенной службы судейского сообщества Удмуртии, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество»). Суд приговорил злоумышленницу к двум годам лишения свободы условно. 

16:23, 14 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
13
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#деньги\n#мошенники\n#страхование\n#суд