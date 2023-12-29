Вагон с исторической экспозицией появился в поезде «Ижевск-Балезино»

Ижевск. Удмуртия. В поезде «Ижевск-Балезино» появился вагон-музей, посвящённый истории строительства одноимённой дороги (0+). Вагон оборудовали в честь 80-летия запуска дороги. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Организаторами проекта выступило агентство по молодёжной политике республики. Также в создании выставки принимал участие комитет по делам архивов Удмуртии. Он предоставил уникальные фото и документы об истории железной дороги.

В вагоне оборудовали информационные стенды, про историю строительства «Ижевск-Балезино» рассказывает аудиогид. Жители Удмуртии смогут узнать, что в январе 1942 года началось строительство этой дороги, ставшей впоследствии одним из ключевых путей транспортной сети республики.

Посещение выставки пассажирами поезда будет бесплатным.