Балезино. Удмуртия. Жителя Балезино заподозрили в убийстве беременной супруги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 марта 2024 года 31-летний подозреваемый в ходе ссоры нанёс множественные ножевые ранения 35-летней беременной супруге. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.

В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы. Подозреваемый задержан. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.