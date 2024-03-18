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Жителя Балезино заподозрили в убийстве беременной супруги

12:05, 18 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителя Балезино заподозрили в убийстве беременной супруги
12:05, 18 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
239
0
#Балезино\n#убийство
Фото: unsplash.com (Kyle Johnson)
239
0

По данным следствия, в ходе ссоры мужчина ударил многократно свою жену ножом.

Балезино. Удмуртия. Жителя Балезино заподозрили в убийстве беременной супруги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 марта 2024 года 31-летний подозреваемый в ходе ссоры нанёс множественные ножевые ранения 35-летней беременной супруге. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.

В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы. Подозреваемый задержан. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

12:05, 18 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
239
0
#Балезино\n#убийство