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В отношении устроившего аварию в Балезино водителя лесовоза оформили протокол

14:55, 11 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В отношении устроившего аварию в Балезино водителя лесовоза оформили протокол
14:55, 11 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
211
0
#авария\n#Балезино\n#ГИБДД
Фото: vk.com/id463727758
211
0

В ближайшее время большегруз освободит проезд к районной больнице.

Балезино. Удмуртия. Сотрудники ГИБДД оформили протокол в отношении водителя лесовоза, устроившего аварию в Балезино. Об этом сообщает глава Балезинского района Юрий Новойдарский на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, что в результате аварии был сломан компенсатор тепловой сети и 4 частных дома остались без отопления.

Установлено, что водитель лесовоза заехал под знак, запрещающий движение грузовых автомобилей с прицепом. После чего он ненадолго покинул место аварии.

В ближайшее время лесовоз уедет с места происшествия и освободит путь к районной больнице.

С момента начала восстановительных работ подачу тепла возобновили в трёх частных домах и магазине «Радамир», отмечает Юрий Новойдарский. 

14:55, 11 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
211
0
#авария\n#Балезино\n#ГИБДД