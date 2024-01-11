В отношении устроившего аварию в Балезино водителя лесовоза оформили протокол

Балезино. Удмуртия. Сотрудники ГИБДД оформили протокол в отношении водителя лесовоза, устроившего аварию в Балезино. Об этом сообщает глава Балезинского района Юрий Новойдарский на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, что в результате аварии был сломан компенсатор тепловой сети и 4 частных дома остались без отопления.

Установлено, что водитель лесовоза заехал под знак, запрещающий движение грузовых автомобилей с прицепом. После чего он ненадолго покинул место аварии.

В ближайшее время лесовоз уедет с места происшествия и освободит путь к районной больнице.

С момента начала восстановительных работ подачу тепла возобновили в трёх частных домах и магазине «Радамир», отмечает Юрий Новойдарский.