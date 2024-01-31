В 2024 году на пустыре в центре Балезино могут начать строить новый ФОК

Балезино. Удмуртия. Власти Балезинского района Удмуртии прокомментировали ситуацию с заброшенным пустырём напротив администрации. Местные жители в соцсетях жаловались, что здесь снесли здание центра детского творчества, собирались построить ФОК к Сельским играм, но участок по улице Советской, 15 в посёлке Балезино который год пустует. Даже на спутниковых снимках здесь видны лежащие сваи.

В ответ на запрос «Сусанина» глава района Юрий Новойдарский пояснил, что в 2019 году здание Балезинского ЦДТ на Советской, 15 официально признали аварийным. В ноябре 2020 года в другом здании ЦДТ на улице Железнодорожная, 10 провели капитальный ремонт. На данный момент МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ» функционирует в полном объёме.

Что же касается строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, глава района рассказал, что в декабре 2022 года было получено положительное заключение госэкспертизы проектной документации на строительство ФОКа. Но в перечень объектов «Адресной инвестиционной программы Удмуртии на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» объект не вошёл.

«По имеющейся информации возведение ФОК планируется начать в этом году. Одним из мест размещения администрация района рассматривает площадку на улице Советской, 15», — сообщил «Сусанину» Юрий Новойдарский.