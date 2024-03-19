Обвиняемого в убийстве беременной жены жителя Удмуртии заключили под стражу

Балезино. Удмуртия. Балезинский районный суд Удмуртии рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу 32-летнего жителя Балезино, обвиняемого в убийстве беременной жены. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Следствием установлено, что, 17 марта, находясь в квартире, обвиняемый нанес множественные колото-резаные раны беременной супруге в шею и верхние конечности .

Заслушав мнения участников процесса, суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца, до 16 мая 2024 года. Мужчина против избранной ему меры пресечения не возражал.

За данное преступление ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.