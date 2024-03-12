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В этом году в Балезино отремонтируют молодежный центр «Юность» 

10:00, 12 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В этом году в Балезино отремонтируют молодежный центр «Юность» 
10:00, 12 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
113
0
#ремонт\n#Балезино\n#нацпроект\n#бюджет республики
Фото: Ярослав Семенов
113
0

Ремонт здания пройдёт в рамках нацпроекта, однако спортзал обновят за счёт республиканского бюджета.

Балезино. Удмуртия. В 2024 году пройдёт ремонт молодёжного центра «Юность» в Балезино. Здание обновят в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов в соцсетях.

Рабочие проведут ремонт фасада и всех помещений, кроме зала – так как по условиям направить на него средства из программы нельзя.

Однако зал является единственным спортивным учреждением райцентра, поэтому его ремонт необходим, отмечает Ярослав Семенов. Деньги на его обновление решили выделить из республиканского бюджета.

10:00, 12 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
113
0
#ремонт\n#Балезино\n#нацпроект\n#бюджет республики