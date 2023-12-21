В Удмуртском селе Пыбья под тяжестью мокрого снега обвалилась крыша жилого дома

Балезино. Удмуртия. В селе Пыбья Балезинского района обрушилась крыша жилого одноэтажного дома. Причиной стала вовремя не убранная снежная шапка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

С приходом тепла снег на крыше начал подтаивать. Кровля не выдержала давления массы и сложилась. Пострадавших нет.

«Помните, в частных домах нужно своевременно очищать крыши от снега. Работы по очистке крыш должны быть организованы в соответствии с требованиями техники безопасности», — напомнили в МЧС.