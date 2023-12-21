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В Удмуртском селе Пыбья под тяжестью мокрого снега обвалилась крыша жилого дома

09:40, 21 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртском селе Пыбья под тяжестью мокрого снега обвалилась крыша жилого дома
09:40, 21 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Балезино\n#Удмуртия\n#снег\n#происшествие
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
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Обошлось без пострадавших.

Балезино. Удмуртия. В селе Пыбья Балезинского района обрушилась крыша жилого одноэтажного дома. Причиной стала вовремя не убранная снежная шапка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

С приходом тепла снег на крыше начал подтаивать. Кровля не выдержала давления массы и сложилась. Пострадавших нет.

«Помните, в частных домах нужно своевременно очищать крыши от снега. Работы по очистке крыш должны быть организованы в соответствии с требованиями техники безопасности», — напомнили в МЧС.

09:40, 21 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
76
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#снег\n#происшествие