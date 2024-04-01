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Два баяна и два аккордеона поступили в детскую школу искусств в Балезино

14:34, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Два баяна и два аккордеона поступили в детскую школу искусств в Балезино
14:34, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Балезино\n#Удмуртия\n#музыка\n#школа\n#искусство
Фото: vk.com/solovev_vm
103
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На них уже сыграли педагоги учреждения.

Балезино. Удмуртия. В детской школе искусств в Балезино появились новые музыкальные инструменты. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев. 

В школу поступили два баяна и два аккордеона. Их уже опробовали в деле педагоги отделения народных инструментов. 

В настоящее время на отделении народных инструментов обучается 41 ученик. 

В 2024 году школа искусств в Балезино получит музыкальную литературу, а также новое световое и звуковое оборудование концертного зала. Всё это поставят в рамках нацпроекта «Культура». 

«Будем ждать ответного шага со стороны коллектива преподавателей и учеников — высокого уровня дополнительного образования юных балезинцев и новых побед в фестивалях и конкурсах!», — прокомментировал Владимир Соловьев. 

14:34, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
103
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#музыка\n#школа\n#искусство