Два баяна и два аккордеона поступили в детскую школу искусств в Балезино

Балезино. Удмуртия. В детской школе искусств в Балезино появились новые музыкальные инструменты. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

В школу поступили два баяна и два аккордеона. Их уже опробовали в деле педагоги отделения народных инструментов.

В настоящее время на отделении народных инструментов обучается 41 ученик.

В 2024 году школа искусств в Балезино получит музыкальную литературу, а также новое световое и звуковое оборудование концертного зала. Всё это поставят в рамках нацпроекта «Культура».

«Будем ждать ответного шага со стороны коллектива преподавателей и учеников — высокого уровня дополнительного образования юных балезинцев и новых побед в фестивалях и конкурсах!», — прокомментировал Владимир Соловьев.