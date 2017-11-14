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      Иван Васильевич меняет профессию: и.о. министра энергетики и ЖКХ Удмуртии покинул свой пост

      12:39, 14 ноября, 2017
      12:39, 14 ноября, 2017
      16
      0
      #кадры\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
      16
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      Маринин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

      Ижевск. Удмуртия. И.о. министра энергетики и ЖКХ Удмуртии Иван Маринин ушел с занимаемой должности. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщил сам чиновник.

      По словам Ивана Маринина, он покидает пост по собственному желанию и во вторник, 14 ноября, у него последний рабочий день.

      Также отметим, что по новой структуре правительства региона, с 1 января 2018 года министерство энергетики и ЖКХ объединяется с министерством строительства.

      Наша справка:

      Маринин Иван Васильевич, родился 6 июля 1976 года в Ижевске. В 1998 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Кандидат экономических наук.

      - 1996 - государственный налоговый инспектор Государственной налоговой инспекции по Октябрьскому району Ижевска Удмуртской Республики;

      - 1997 - государственный налоговый инспектор Государственной налоговой инспекции по Октябрьскому району Ижевска Удмуртской Республики

      - 1998-2001 - ведущий экономист, главный экономист отдела анализа и регулирования цен и тарифов, начальник отдела регулирования тарифов в ТЭК Государственного комитета Удмуртской Республики по тарифам и ценам, Ижевск;

      - 2001-2002 - начальник отдела регулирования тарифов в ТЭК Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики, Ижевск;

      - 2002-2003 - начальник управления экономики и развития города администрации Ижевска;

      - 2003-2007 - первый заместитель начальника управления муниципального учреждения «Городское жилищное управление – управляющая компания ЖКХ Ижевска»;

      - 2007-2014 - заместитель главы администрации – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, заместитель главы администрации - начальник функционального органа – структурного подразделения администрации Ижевска управления жилищно-коммунального хозяйства, заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ;

      - 2014 - первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Ижевск;

      - 2014-2015 - исполняющий обязанности министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, Ижевск;

      - 2015-2017 - министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики;

      - с 2017 - исполняющий обязанности министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики.

      12:39, 14 ноября, 2017
      16
      0
      #кадры\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия

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