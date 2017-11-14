Иван Васильевич меняет профессию: и.о. министра энергетики и ЖКХ Удмуртии покинул свой пост

Маринин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Ижевск. Удмуртия. И.о. министра энергетики и ЖКХ Удмуртии Иван Маринин ушел с занимаемой должности. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщил сам чиновник.

По словам Ивана Маринина, он покидает пост по собственному желанию и во вторник, 14 ноября, у него последний рабочий день.

Также отметим, что по новой структуре правительства региона, с 1 января 2018 года министерство энергетики и ЖКХ объединяется с министерством строительства.

Наша справка:

Маринин Иван Васильевич, родился 6 июля 1976 года в Ижевске. В 1998 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Кандидат экономических наук.

- 1996 - государственный налоговый инспектор Государственной налоговой инспекции по Октябрьскому району Ижевска Удмуртской Республики;

- 1997 - государственный налоговый инспектор Государственной налоговой инспекции по Октябрьскому району Ижевска Удмуртской Республики

- 1998-2001 - ведущий экономист, главный экономист отдела анализа и регулирования цен и тарифов, начальник отдела регулирования тарифов в ТЭК Государственного комитета Удмуртской Республики по тарифам и ценам, Ижевск;

- 2001-2002 - начальник отдела регулирования тарифов в ТЭК Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики, Ижевск;

- 2002-2003 - начальник управления экономики и развития города администрации Ижевска;

- 2003-2007 - первый заместитель начальника управления муниципального учреждения «Городское жилищное управление – управляющая компания ЖКХ Ижевска»;

- 2007-2014 - заместитель главы администрации – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, заместитель главы администрации - начальник функционального органа – структурного подразделения администрации Ижевска управления жилищно-коммунального хозяйства, заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ;

- 2014 - первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Ижевск;

- 2014-2015 - исполняющий обязанности министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, Ижевск;

- 2015-2017 - министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики;

- с 2017 - исполняющий обязанности министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики.