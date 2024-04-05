Избившую своих младенцев жительницу Балезино лишили родительских прав

Балезино. Удмуртия. Суд лишил родительских прав жительницу Балезино, ранее избившую своих двухмесячных детей, а также её супруга за ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, 29-летнюю женщину обвинили в избиении грудничков. Они мешали ей своим плачем. Детей даже пришлось поместить в реанимацию. Врачи восстановили их здоровье и из больницы их выписали, спустя почти месяц.

Суд же установил, что семья имеет троих несовершеннолетних детей. На основании постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в отношении семьи утверждена индивидуальная программа социальной реабилитации, так как семья признана находящейся в социально опасном положении.

Специалистами субъектов профилактики неоднократно осуществлялись выезды по месту проживания ответчиков, рекомендовалось пройти курс лечения от алкогольной зависимости. Заработная плата и пособие, получаемое в связи с рождением детей, были израсходованы на алкоголь и потребности взрослых. Из представленных характеристик следует, что родители злоупотребляют спиртными напитками, устраивают драки, здоровьем детей не интересуются, детские вещи приобретены в ограниченном количестве. Жилое помещение по месту проживания ответчиков находится в неудовлетворительном состоянии.

Также суд установил, что мать состоит на учёте у врача-нарколога, характеризуется по месту работы и жительства отрицательно, решением Балезинского районного суда от 2023 года лишена родительских прав в отношении старшего сына 2011 года рождения. Супруг-собутыльник характеризуется по месту жительства и работы также отрицательно, самоустранился от материальной помощи детям и от участия в их воспитании, за короткий промежуток времени совместного проживания с детьми после их выписки из больницы не проявил должной заботы о них, своевременно не обратился за оказанием медицинской помощи при обнаружении телесных повреждений у дочери.

Основанием лишения родительских прав ответчиков является ненадлежащее исполнение родителями своих родительских обязанностей, самоустранение от воспитания и содержания детей, которые в силу малолетнего возраста не могут обходиться без родительской заботы и помощи.

Решением суда исковые требования удовлетворены, родители лишены родительских прав с взысканием с них алиментов. Балезинская «Медея» остаётся под стражей по 26 апреля 2024 года.