Пострадавших от рук родной матери двухмесячных детей в Балезино перевели из реанимации в обычную палату

Ижевск. Удмуртия. Пострадавших от насилия со стороны матери двухмесячных детей в Балезино перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребёнка в Удмуртии Ольга Авдеева на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, ранее двухмесячные мальчик и девочка стали жертвами истязаний со стороны родной мамы. Женщину раздражал их детский плач.

Сейчас дети находятся под постоянным наблюдением врачей. «Они кушают, спят, снова кушают… В общем, все, как и положено детям в их возрасте», — поделилась Ольга Авдеева.

Она поблагодарила детских врачей БУЗ УР «РДКБ МЗ УР», а именно — руководителя Центра анестезиологии и реанимации Андрея Максимова, заместителя главврача по хирургической помощи Михаила Копытова и врача-неонатолога Марию Череневу за спасение и выхаживание детей.

В отношении матери возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 УК России («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями»).

Напомним, дело взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.