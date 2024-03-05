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Пострадавших от рук родной матери двухмесячных детей в Балезино перевели из реанимации в обычную палату

10:32, 05 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Пострадавших от рук родной матери двухмесячных детей в Балезино перевели из реанимации в обычную палату
10:32, 05 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#дети\n#издевательства\n#Балезино\n#Следственный комитет
Фото: Ольга Авдеева
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Малыши находятся под постоянным наблюдением.

Ижевск. Удмуртия. Пострадавших от насилия со стороны матери двухмесячных детей в Балезино перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребёнка в Удмуртии Ольга Авдеева на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, ранее двухмесячные мальчик и девочка стали жертвами истязаний со стороны родной мамы. Женщину раздражал их детский плач. 

Сейчас дети находятся под постоянным наблюдением врачей. «Они кушают, спят, снова кушают… В общем, все, как и положено детям в их возрасте», — поделилась Ольга Авдеева.

Она поблагодарила детских врачей БУЗ УР «РДКБ МЗ УР», а именно — руководителя Центра анестезиологии и реанимации Андрея Максимова, заместителя главврача по хирургической помощи Михаила Копытова и врача-неонатолога Марию Череневу за спасение и выхаживание детей.

В отношении матери возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 УК России («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями»). 

Напомним, дело взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

10:32, 05 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
140
0
#дети\n#издевательства\n#Балезино\n#Следственный комитет