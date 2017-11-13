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      Бывшего главу Балезинского района Удмуртии отправили под домашний арест

      10:04, 13 ноября, 2017
      10:04, 13 ноября, 2017
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      #кадры\n#Балезино\n#Удмуртия\n#следствие\n#суд
      Фото: susanin.news
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      Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

      Балезино. Удмуртия. Бывшего главу Балезинского района Удмуртии Ришата Мухгалимова отправили под домашний арест на два месяца. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.

      Задержали Мухгалимова еще в четверг, 9 ноября. Его обвиняют в «злоупотреблении должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность» (часть 2 статьи 285 УК РФ»).

      Ришат Мухгалимов возглавлял Балезинский район с 2006 по 2017 год. В мае он сложил полномочия, а в сентябре должность занял Юрий Новойдарский.

      Наша справка: Ришат Шайхразыевич Мухгалимов родился 10 августа 1960 года в селе Старое Ермаково Клявлинского района Куйбышевской области.

      В 1982 году окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт.

      1982 - 1986 годы – мастер строительного участка Балезинской ПМК-8 объединения «Удмурткомхозстрой»;

      1986 - 1987 годы – прораб Балезинской МПМК объединения «Удмуртагропромстрой»;

      1987 - 1994 годы – заместитель председателя исполкома Балезинского райсовета;

      1994 - 2002 годы – заместитель главы администрации Балезинского района;

      2002 - 2004 годы – первый заместитель главы администрации Балезинского района;

      2004 - 2006 годы – глава администрации Балезинского района;

      с 2006 по 2017 год – глава муниципального образования Балезинский район. 

      10:04, 13 ноября, 2017
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      #кадры\n#Балезино\n#Удмуртия\n#следствие\n#суд

       

       

       

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