Бывшего главу Балезинского района Удмуртии отправили под домашний арест

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Балезино. Удмуртия. Бывшего главу Балезинского района Удмуртии Ришата Мухгалимова отправили под домашний арест на два месяца. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.

Задержали Мухгалимова еще в четверг, 9 ноября. Его обвиняют в «злоупотреблении должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность» (часть 2 статьи 285 УК РФ»).

Ришат Мухгалимов возглавлял Балезинский район с 2006 по 2017 год. В мае он сложил полномочия, а в сентябре должность занял Юрий Новойдарский.

Наша справка: Ришат Шайхразыевич Мухгалимов родился 10 августа 1960 года в селе Старое Ермаково Клявлинского района Куйбышевской области.

В 1982 году окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт.

1982 - 1986 годы – мастер строительного участка Балезинской ПМК-8 объединения «Удмурткомхозстрой»;

1986 - 1987 годы – прораб Балезинской МПМК объединения «Удмуртагропромстрой»;

1987 - 1994 годы – заместитель председателя исполкома Балезинского райсовета;

1994 - 2002 годы – заместитель главы администрации Балезинского района;

2002 - 2004 годы – первый заместитель главы администрации Балезинского района;

2004 - 2006 годы – глава администрации Балезинского района;

с 2006 по 2017 год – глава муниципального образования Балезинский район.