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Итоги расследования дела об истязании детей в Балезино доложат в СК России

14:30, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Итоги расследования дела об истязании детей в Балезино доложат в СК России
14:30, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
519
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#расследование
Фото: unsplash.com (Scott Graham)
519
0

Это поручил сделать председатель Следственного комитета России.

Балезино. Удмуртия. Руководитель следственного управления СКР по Удмуртии Рустам Тугушев доложит в СК России о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении жительницы Балезино, которая избивала своих грудных детей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в своём телеграм-канале. 

Предоставить материалы дела в центральный аппарат ведомства поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По версии следствия, 29-летнюю женщину выводил из себя плач двухмесячных мальчика и девочки. Из-за этого женщина наносила побои детям. Малышей госпитализировали. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК России. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

14:30, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
519
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#расследование