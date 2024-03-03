Итоги расследования дела об истязании детей в Балезино доложат в СК России

Балезино. Удмуртия. Руководитель следственного управления СКР по Удмуртии Рустам Тугушев доложит в СК России о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении жительницы Балезино, которая избивала своих грудных детей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в своём телеграм-канале.

Предоставить материалы дела в центральный аппарат ведомства поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По версии следствия, 29-летнюю женщину выводил из себя плач двухмесячных мальчика и девочки. Из-за этого женщина наносила побои детям. Малышей госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК России. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.