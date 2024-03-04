Состояние подвергнувшихся истязаниям младенцев из Балезино остаётся тяжёлым

Балезино. Удмуртия. Состояния двухмесячных брата из сестры, которые подвергались избиениям со стороны матери в Балезино, оценивается врачами как средней степени тяжести. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

Напомним, в начале марта мать грудных младенцев заключили под стражу, обвинив в том, что она периодически избивала своих детей, когда они выводили её из себя своим плачем.

Инцидент взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.