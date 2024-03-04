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Состояние подвергнувшихся истязаниям младенцев из Балезино остаётся тяжёлым

13:50, 04 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Состояние подвергнувшихся истязаниям младенцев из Балезино остаётся тяжёлым
13:50, 04 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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0
#Балезино\n#побои\n#дети
Фото: unsplash.com ( Tim Mossholder)
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Двухмесячных детей пришлось госпитализировать после побоев матери.

Балезино. Удмуртия. Состояния двухмесячных брата из сестры, которые подвергались избиениям со стороны матери в Балезино, оценивается врачами как средней степени тяжести. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

Напомним, в начале марта мать грудных младенцев заключили под стражу, обвинив в том, что она периодически избивала своих детей, когда они выводили её из себя своим плачем. 

Инцидент взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. 

13:50, 04 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
191
0
#Балезино\n#побои\n#дети