Состояние подвергнувшихся истязаниям младенцев из Балезино остаётся тяжёлым

Двухмесячных детей пришлось госпитализировать после побоев матери.
Балезино. Удмуртия. Состояния двухмесячных брата из сестры, которые подвергались избиениям со стороны матери в Балезино, оценивается врачами как средней степени тяжести. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.
Напомним, в начале марта мать грудных младенцев заключили под стражу, обвинив в том, что она периодически избивала своих детей, когда они выводили её из себя своим плачем.
Инцидент взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.