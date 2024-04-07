В Карсовае во время пожара погиб пенсионер

Балезино. Удмуртия. В селе Карсовай Балезинского района произошёл пожар. К сожалению, погиб мужчина 1947 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Возгорание произошло вечером 6 апреля. К моменту прибытия пожарных из дома уже шёл дым. Для тушения использовали воду из близлежащей реки, в деле помогали жители села и добровольная пожарная дружина.

При ликвидации возгорания было обнаружено тело хозяина дома, мужчины 1947 года рождения. Погибший находился в углу дома на кровати без признаков жизни.

Стало известно, что мужчину уже два раза спасали во время пожаров. Третий оказался роковым.

МЧС России напоминает, нужно тщательно проверять исправность электропроводки, постоянно следи за ее состояним, целостностью розеток, вилок и электрошнуров.