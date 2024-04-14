Ученики начальной школы сожгли 8 кладовок в Балезино

Балезино. Удмуртия. В Балезино шалость детей привела к пожару в складских помещениях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Трое ребят из первого, второго и третьего классов решили поиграть со спичками. В результате они устроили пожар, который охватил 8 кладовок, принадлежащих жителям 8-квартирного дома по улице Дружбы. Огонь распространился на территорию площадью 96 кв. м.

В пожаре сгорели сами складские помещения и всё имущество, которое в них хранилось — велосипеды, комплекты зимних колес для автомобилей, хозяйственные инструменты.

«В нашем случае, дети испугались когда увидели, что пламя разгорается, убежали и никому ничего не сказали. К счастью, сами не пострадали», — пояснил замначальника отдела надзорной деятельности Балезинского района МЧС Удмуртии Александр Кропачев.

Сотрудники МЧС Удмуртии советуют родителям поговорить с детьми и рассказать, к чему могут привести игры с огнем.