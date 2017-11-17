Снова за окном зима: ижевчане в соцсетях поделились снимками заснеженного города

«Сусанин» сделал подборку фото, опубликованных на интернет-страницах.
Ижевск. Удмуртия. Накануне, 16 ноября, в Ижевске снова выпал снег. Жители столицы Удмуртии, которые явно заждались прихода зимы, снова стали выкладывать фото заснеженного города. «Сусанин» сделал небольшую подборку снимков, опубликованных в соцсетях.
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4 отметок "Нравится", 1 комментариев - Migalova Juliya (@santajuliya) в Instagram: "#удмуртия #ижевск #зимавижевске #осень2017 #ноябрь2017 #снег #17112017 #красотарядом"
Да, под ногами разливы...зато какая же красота вверху #удмуртия #ижевск #зимавижевске #осень2017 #ноябрь2017 #снег #17112017 #красотарядом
7 отметок "Нравится", 3 комментариев - Migalova Juliya (@santajuliya) в Instagram: "Да, под ногами разливы...зато какая же красота вверху #удмуртия #ижевск #зимавижевске #осень2017..."
Доброе, снежное утро! День, проведённый с предпринимателями ещё чётче уложил в моей голове смысл цели. Хочешь чего то? Конкретизируй, поставь сроки, определи по стоимости и необходимости. Удостоверься, что твои желания не из области фантастики. Начни реализовывать план и получи результат. ⠀
15 отметок "Нравится", 2 комментариев - Марина Дмитриева (@marinadmitriev) в Instagram: "Доброе, снежное утро! День, проведённый с предпринимателями ещё чётче уложил в моей голове смысл..."
Доброго зимнего утра #орифлейм #ижевск #зима #наконец #пришла #новыйгод #наносу #хочуподписчики #хочулайки
10 отметок "Нравится", 1 комментариев - Ксения Новак & Юлия Шин (@ori_icosmetic) в Instagram: "Доброго зимнего утра #орифлейм #ижевск #зима #наконец #пришла #новыйгод #наносу #хочуподписчики..."
Без фильтров. Тепло, светло и сказочно в Ижевске. Утро доброе всем, продуктивного дня. #ижевск #зима #природа #снег #красота #сказочно #скороновыйгод #утро #доброеутро #продуктивногодня #природа #город #пейзаж #фотодня #топ #прогулка #безфильтров #fotooftheday #top #nature #snow #winter #city #izhevsk #morning #beauty #nofilter #взаимнаяподписка #followforfollow #followme
32 отметок "Нравится", 2 комментариев - Ижевск (@blackberry_slivka) в Instagram: "Без фильтров. Тепло, светло и сказочно в Ижевске. Утро доброе всем, продуктивного дня. #ижевск..."
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11 отметок "Нравится", 1 комментариев - Умка (@umka_tg) в Instagram: "Снежная булочка #собака #ижевск #зимняясказка #первыйснег #спаниель #радости #dog #lovedogs..."
Ну наконец-то. #зима #первыйснег #утренняясказка #город #ижевск #снегвгороде #снег
18 отметок "Нравится", 2 комментариев - Olga (@velikyalife) в Instagram: "Ну наконец-то . #зима #первыйснег #утренняясказка #город #ижевск #снегвгороде #снег"
Доброе утро заснеженный #Ижевск , наконец-то #снег Так здорово было с утра чистить машину, хотелось, как ребёнок поиграть в снежки, но надо везти старшего в школу) #живувижевске #ноябрь2017
25 отметок "Нравится", 3 комментариев - Екатерина Шереметова (@izhraduga_photo) в Instagram: "Доброе утро заснеженный #Ижевск , наконец-то #снег Так здорово было с утра чистить машину,..."
Краткая сводка погоды на 16 ноября 2017 года: 16:00 - осень (подробнее: предыдущий пост) 23:00 - зима #ижевск #снегопад# insta_izhevsk #izhevsk #izhlife
32 отметок "Нравится", 2 комментариев - Свадебный фотограф Ижевск (@yuriyknyazev) в Instagram: "Краткая сводка погоды на 16 ноября 2017 года: 16:00 - осень (подробнее: предыдущий пост) 23:00 -..."
Это как фильмах Вонг Кар-Вая (это мой любимый режиссёр), неон, ночь и любовь . Только у него гонконгский дождь, а у нас ноябрьский снег. #кино #фильм #поканевысохнутслезы #ижевск
30 отметок "Нравится", 1 комментариев - Евгений Байдингер (@lev.spit) в Instagram: "Это как фильмах Вонг Кар-Вая (это мой любимый режиссёр), неон, ночь и любовь . Только у него..."
Тем временем шёл двенадцатый час ночи, а в нашем дворе происходит безудержное веселье!!!Взрослые "дядьки" играют в снежки!!! Их счастью нет предела В Ижевске выпал снег #ижевск #izhevsk #ноябрь2017 #добройночи #зимаблизко #какмалонужнодлясчастья #мамамакса #вижевскевыпалснег
35 отметок "Нравится", 2 комментариев - Александра Бабкина (@kosmonafftka) в Instagram: "Тем временем шёл двенадцатый час ночи, а в нашем дворе происходит безудержное веселье!!!Взрослые..."