Снова за окном зима: ижевчане в соцсетях поделились снимками заснеженного города

«Сусанин» сделал подборку фото, опубликованных на интернет-страницах.

Ижевск. Удмуртия. Накануне, 16 ноября, в Ижевске снова выпал снег. Жители столицы Удмуртии, которые явно заждались прихода зимы, снова стали выкладывать фото заснеженного города. «Сусанин» сделал небольшую подборку снимков, опубликованных в соцсетях.

Да, под ногами разливы...зато какая же красота вверху #удмуртия #ижевск #зимавижевске #осень2017 #ноябрь2017 #снег #17112017 #красотарядом 7 отметок "Нравится", 3 комментариев - Migalova Juliya (@santajuliya) в Instagram: "Да, под ногами разливы...зато какая же красота вверху #удмуртия #ижевск #зимавижевске #осень2017..."

Доброе, снежное утро! День, проведённый с предпринимателями ещё чётче уложил в моей голове смысл цели. Хочешь чего то? Конкретизируй, поставь сроки, определи по стоимости и необходимости. Удостоверься, что твои желания не из области фантастики. Начни реализовывать план и получи результат. ⠀ 15 отметок "Нравится", 2 комментариев - Марина Дмитриева (@marinadmitriev) в Instagram: "Доброе, снежное утро! День, проведённый с предпринимателями ещё чётче уложил в моей голове смысл..."

Доброго зимнего утра #орифлейм #ижевск #зима #наконец #пришла #новыйгод #наносу #хочуподписчики #хочулайки 10 отметок "Нравится", 1 комментариев - Ксения Новак & Юлия Шин (@ori_icosmetic) в Instagram: "Доброго зимнего утра #орифлейм #ижевск #зима #наконец #пришла #новыйгод #наносу #хочуподписчики..."

Доброе утро заснеженный #Ижевск , наконец-то #снег Так здорово было с утра чистить машину, хотелось, как ребёнок поиграть в снежки, но надо везти старшего в школу) #живувижевске #ноябрь2017 25 отметок "Нравится", 3 комментариев - Екатерина Шереметова (@izhraduga_photo) в Instagram: "Доброе утро заснеженный #Ижевск , наконец-то #снег Так здорово было с утра чистить машину,..."

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Это как фильмах Вонг Кар-Вая (это мой любимый режиссёр), неон, ночь и любовь . Только у него гонконгский дождь, а у нас ноябрьский снег. #кино #фильм #поканевысохнутслезы #ижевск 30 отметок "Нравится", 1 комментариев - Евгений Байдингер (@lev.spit) в Instagram: "Это как фильмах Вонг Кар-Вая (это мой любимый режиссёр), неон, ночь и любовь . Только у него..."