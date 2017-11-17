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      Снова за окном зима: ижевчане в соцсетях поделились снимками заснеженного города

      10:49, 17 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      10:49, 17 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      239
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#соцсети\n#снег\n#погода в Ижевске
      Фото: instagram.com/marinadmitriev
      239
      0

      «Сусанин» сделал подборку фото, опубликованных на интернет-страницах.

      Ижевск. Удмуртия. Накануне, 16 ноября, в Ижевске снова выпал снег. Жители столицы Удмуртии, которые явно заждались прихода зимы, снова стали выкладывать фото заснеженного города. «Сусанин» сделал небольшую подборку снимков, опубликованных в соцсетях.

      #удмуртия #ижевск #зимавижевске #осень2017 #ноябрь2017 #снег #17112017 #красотарядом

      4 отметок "Нравится", 1 комментариев - Migalova Juliya (@santajuliya) в Instagram: "#удмуртия #ижевск #зимавижевске #осень2017 #ноябрь2017 #снег #17112017 #красотарядом"

      Да, под ногами разливы...зато какая же красота вверху #удмуртия #ижевск #зимавижевске #осень2017 #ноябрь2017 #снег #17112017 #красотарядом

      7 отметок "Нравится", 3 комментариев - Migalova Juliya (@santajuliya) в Instagram: "Да, под ногами разливы...зато какая же красота вверху #удмуртия #ижевск #зимавижевске #осень2017..."

      Доброе, снежное утро! День, проведённый с предпринимателями ещё чётче уложил в моей голове смысл цели. Хочешь чего то? Конкретизируй, поставь сроки, определи по стоимости и необходимости. Удостоверься, что твои желания не из области фантастики. Начни реализовывать план и получи результат. ⠀

      15 отметок "Нравится", 2 комментариев - Марина Дмитриева (@marinadmitriev) в Instagram: "Доброе, снежное утро! День, проведённый с предпринимателями ещё чётче уложил в моей голове смысл..."

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      11 отметок "Нравится", 1 комментариев - Умка (@umka_tg) в Instagram: "Снежная булочка #собака #ижевск #зимняясказка #первыйснег #спаниель #радости #dog #lovedogs..."

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      Доброе утро заснеженный #Ижевск , наконец-то #снег Так здорово было с утра чистить машину, хотелось, как ребёнок поиграть в снежки, но надо везти старшего в школу) #живувижевске #ноябрь2017

      25 отметок "Нравится", 3 комментариев - Екатерина Шереметова (@izhraduga_photo) в Instagram: "Доброе утро заснеженный #Ижевск , наконец-то #снег Так здорово было с утра чистить машину,..."

      Краткая сводка погоды на 16 ноября 2017 года: 16:00 - осень (подробнее: предыдущий пост) 23:00 - зима #ижевск #снегопад# insta_izhevsk #izhevsk #izhlife

      32 отметок "Нравится", 2 комментариев - Свадебный фотограф Ижевск (@yuriyknyazev) в Instagram: "Краткая сводка погоды на 16 ноября 2017 года: 16:00 - осень (подробнее: предыдущий пост) 23:00 -..."

      Это как фильмах Вонг Кар-Вая (это мой любимый режиссёр), неон, ночь и любовь . Только у него гонконгский дождь, а у нас ноябрьский снег. #кино #фильм #поканевысохнутслезы #ижевск

      30 отметок "Нравится", 1 комментариев - Евгений Байдингер (@lev.spit) в Instagram: "Это как фильмах Вонг Кар-Вая (это мой любимый режиссёр), неон, ночь и любовь . Только у него..."

      Тем временем шёл двенадцатый час ночи, а в нашем дворе происходит безудержное веселье!!!Взрослые "дядьки" играют в снежки!!! Их счастью нет предела В Ижевске выпал снег #ижевск #izhevsk #ноябрь2017 #добройночи #зимаблизко #какмалонужнодлясчастья #мамамакса #вижевскевыпалснег

      35 отметок "Нравится", 2 комментариев - Александра Бабкина (@kosmonafftka) в Instagram: "Тем временем шёл двенадцатый час ночи, а в нашем дворе происходит безудержное веселье!!!Взрослые..."

      10:49, 17 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      239
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#соцсети\n#снег\n#погода в Ижевске

       

       

       

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