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Жительницу Балезино обвинили в избиении двухмесячных детей

12:39, 02 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Жительницу Балезино обвинили в избиении двухмесячных детей
12:39, 02 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
934
0
#Удмуртия\n#Балезино\n#дети\n#жестокость\n#Следственный комитет\n#суд\n#арест\n#побои
Фото: vk.com/susk18
934
0

Женщину выводил из себя плач малышей.

Балезино. Удмуртия. Мальчик и девочка двухмесячного возраста стали жертвами систематических избиений в селе Балезино. Их мать поместили под стражу, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По версии следствия, 29-летнюю женщину выводил из себя плач грудничков, и она наносила им побои. Преступления были совершены во второй половине февраля 2024 года. Детей поместили в больницу с травмами. Состояние мальчика тяжелое, состояние девочки – крайне тяжелое, рассказали врачи.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание двух лиц, заведомо несовершеннолетних»).

Сотрудники СК осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы. Ведется допрос свидетелей, обстоятельства совершения преступлений уточняются. Обвиняемую по ходатайству следователя арестовал суд.

12:39, 02 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
934
0
#Удмуртия\n#Балезино\n#дети\n#жестокость\n#Следственный комитет\n#суд\n#арест\n#побои