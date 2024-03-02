Жительницу Балезино обвинили в избиении двухмесячных детей

Балезино. Удмуртия. Мальчик и девочка двухмесячного возраста стали жертвами систематических избиений в селе Балезино. Их мать поместили под стражу, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По версии следствия, 29-летнюю женщину выводил из себя плач грудничков, и она наносила им побои. Преступления были совершены во второй половине февраля 2024 года. Детей поместили в больницу с травмами. Состояние мальчика тяжелое, состояние девочки – крайне тяжелое, рассказали врачи.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание двух лиц, заведомо несовершеннолетних»).

Сотрудники СК осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы. Ведется допрос свидетелей, обстоятельства совершения преступлений уточняются. Обвиняемую по ходатайству следователя арестовал суд.