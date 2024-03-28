У глав Игринского и Балезинского районов появились фейковые телеграм-каналы

Игра. Удмуртия. Мошенники создали фейковые телеграм-каналы глав Игринского и Балезинского районов Удмуртии. Об этом Александр Чирков и Юрий Новойдарский рассказали на своих страницах в соцсети «ВКонтакте».

Злоумышленники от имени глав районов рассылают сообщения и вводят людей в заблуждение. Жителей Удмуртии просят быть внимательными, не отвечать на сомнительные сообщения и блокировать ложные аккаунты.

Чтобы распознать фейковую страничку, нужно посмотреть на дату её создания — возможно, она будет недавней, так как поддельные аккаунты существуют короткое время.

Напомним, что ранее в соцсетях были созданы ложные аккаунты Александра Бречалова. С них мошенники отправляли аудиосообщения с голосом главы Удмуртии, которые генерировала нейросеть. Также о фейковой странице в мессенджере «Телеграм» своих подписчиков предупредил председатель Общественной палаты Ижевска Александр Бадица.