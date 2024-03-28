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У глав Игринского и Балезинского районов появились фейковые телеграм-каналы

13:18, 28 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
У глав Игринского и Балезинского районов появились фейковые телеграм-каналы
13:18, 28 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
168
0
#Игра\n#Балезино\n#соцсети\n#глава района\n#фейки
Фото: vk.com (Александр Чирков)
168
0

От их имён мошенники рассылают сообщения местным жителям.

Игра. Удмуртия. Мошенники создали фейковые телеграм-каналы глав Игринского и Балезинского районов Удмуртии. Об этом Александр Чирков и Юрий Новойдарский рассказали на своих страницах в соцсети «ВКонтакте». 

Злоумышленники от имени глав районов рассылают сообщения и вводят людей в заблуждение. Жителей Удмуртии просят быть внимательными, не отвечать на сомнительные сообщения и блокировать ложные аккаунты. 

Чтобы распознать фейковую страничку, нужно посмотреть на дату её создания — возможно, она будет недавней, так как поддельные аккаунты существуют короткое время. 

Напомним, что ранее в соцсетях были созданы ложные аккаунты Александра Бречалова. С них мошенники отправляли аудиосообщения с голосом главы Удмуртии, которые генерировала нейросеть. Также о фейковой странице в мессенджере «Телеграм» своих подписчиков предупредил председатель Общественной палаты Ижевска Александр Бадица

13:18, 28 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
168
0
#Игра\n#Балезино\n#соцсети\n#глава района\n#фейки