Брат за брата: двоих жителей Балезино подозревают в применении насилия в отношении сотрудников ДПС

Балезино. Удмуртия. Двое братьев из Балезино подозреваются в применении насилия к полицейским. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, 9 февраля в Балезино около 18:00 сотрудники задержали 29-летнего мужчину с признаками опьянения. Его доставили в медучреждение для прохождения медицинского освидетельствования. На место также приехали родственники задержанного.

В результате подозреваемый вместе с 34-летним братом, который уже привлекался к уголовной ответственности, начали препятствовать правомерным действиям инспекторов. В отношении сотрудников ДПС оба брата применили насилие. Также старший брат, используя ненормативную лексику, оскорбил полицейских и скрылся с места происшествия, но позднее его удалось задержать.

По данным пресс-службы МВД по Удмуртии, в отношении 29-летнего водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП России («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Автомобиль поместили на специальную стоянку.

В отношении братьев возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318, статьи 319 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти»). Подозреваемых задержали. Следователь готовит ходатайство в суд для заключения братьев под стражу.