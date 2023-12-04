Несколько человек пострадали в столкновении трёх автомобилей на трассе Игра-Глазов

Балезино. Удмуртия. На трассе Игра-Глазов в Балезинском районе столкнулись микроавтобус «Мерседес», «УАЗ» и «Лада Гранта». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла около 09:00 в понедельник, 4 декабря на 32-м километре трассы Игра-Глазов.

В результате удара трёх автомобилей пострадали шесть пассажиров микроавтобуса: две девочки 2008 года рождения, две девушки 2005 года рождения, женщина 1955 года рождения, мужчина 1960 года рождения. В «УАЗе» также один пострадавший — женщина 1958 года рождения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.