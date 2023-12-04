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Несколько человек пострадали в столкновении трёх автомобилей на трассе Игра-Глазов

12:05, 04 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Несколько человек пострадали в столкновении трёх автомобилей на трассе Игра-Глазов
12:05, 04 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1184
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
1184
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Среди пострадавших две девочки 2008 года рождения.

Балезино. Удмуртия. На трассе Игра-Глазов в Балезинском районе столкнулись микроавтобус «Мерседес», «УАЗ» и «Лада Гранта». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла около 09:00 в понедельник, 4 декабря на 32-м километре трассы Игра-Глазов.

В результате удара трёх автомобилей пострадали шесть пассажиров микроавтобуса: две девочки 2008 года рождения, две девушки 2005 года рождения, женщина 1955 года рождения, мужчина 1960 года рождения. В «УАЗе» также один пострадавший — женщина 1958 года рождения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

12:05, 04 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1184
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#ДТП