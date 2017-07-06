Удмуртия в минуту: отключение электричества и сговор на 43 млн рублей

Обзор самых важных и интересных новостей четверга, 6 июля.

Ижевск. Удмуртия. Картельный сговор на 43 млн рублей нашли «антимонопольщики» Удмуртии при проверке работы депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко. Сговор привел к поддержанию цен на торгах по проектированию строительства проспекта Калашникова.

Нет света

Несколько районов Удмуртии остались без света из-за непогоды в ночь на 5 июля. Отключение было в Завьяловском, Можгинском, Кизнерском и Малопургинском районах. Специалисты «Удмуртэнерго» восстановили электричество в своей зоне к полудню 6 июля.

Современное образование

Удмуртия вошла в десятку регионов России с самым инновационным образованием. Лидерами списка стали Москва, Тюменская и Ленинградская области.

Спасение утопающих

До 30 млн рублей выделят из бюджета Удмуртии на спасение производителя индюшатины компании «Аскор». Об этом сообщил врио главы республики Александр Бречалов. Также за поддержку проекта возьмется «Россельхозбанк».

Новые лица

Играть за «Ижсталь» приедет защитник нижнетагильского «Спутника» Александр Родионов. Клуб уже подписал с ним соглашение. В прошлом сезоне Родионов провел сорок один матч и набрал четыре очка.