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      Удмуртия в минуту: отключение электричества и сговор на 43 млн рублей

      17:52, 06 июля, 2017
      Яна Шамаева
      17:52, 06 июля, 2017
      Яна Шамаева
      96
      0
      #образование\n#ФАС\n#сельское хозяйство\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#хоккей\n#Удмуртия\n#высшее образование\n#УФАС\n#электричество\n#Картина дня
      96
      0

      Обзор самых важных и интересных новостей четверга, 6 июля.

      Ижевск. Удмуртия. Картельный сговор на 43 млн рублей нашли «антимонопольщики» Удмуртии при проверке работы депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко. Сговор привел к поддержанию цен на торгах по проектированию строительства проспекта Калашникова.

      Удмуртия в минуту: отключение электричества и сговор на 43 млн рублей

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Нет света

      Несколько районов Удмуртии остались без света из-за непогоды в ночь на 5 июля. Отключение было в Завьяловском, Можгинском, Кизнерском и Малопургинском районах. Специалисты «Удмуртэнерго» восстановили электричество в своей зоне к полудню 6 июля.

      Современное образование

      Удмуртия вошла в десятку регионов России с самым инновационным образованием. Лидерами списка стали Москва, Тюменская и Ленинградская области.

      Спасение утопающих

      До 30 млн рублей выделят из бюджета Удмуртии на спасение производителя индюшатины компании «Аскор». Об этом сообщил врио главы республики Александр Бречалов. Также за поддержку проекта возьмется «Россельхозбанк».

      Новые лица

      Играть за «Ижсталь» приедет защитник нижнетагильского «Спутника» Александр Родионов. Клуб уже подписал с ним соглашение. В прошлом сезоне Родионов провел сорок один матч и набрал четыре очка.

      17:52, 06 июля, 2017
      Яна Шамаева
      96
      0
      #образование\n#ФАС\n#сельское хозяйство\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#хоккей\n#Удмуртия\n#высшее образование\n#УФАС\n#электричество\n#Картина дня

       

       

       

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