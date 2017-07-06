Специалисты «Удмуртэнерго» восстановили электроснабжение в четырех районах Удмуртии

Для электроснабжения социально значимых объектов были использованы 5 резервных источников питания.

Удмуртия. Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» восстановили энергоснабжение большей части потребителей в зоне ответственности энергокомпании. Как сообщает пресс-служба компании, линии электропередачи напряжением 110, 35 и 10 кВ работают устойчиво. Продолжается ликвидация локальных технологических нарушений по индивидуальным заявкам потребителей.

По состоянию на 12:00 местного времени в полном объеме восстановлено энергоснабжение Можгинском, Игринском, Завьяловском и Малопургинском районах республики. Для электроснабжения социально значимых объектов были использованы 5 резервных источников питания (дизель-генераторов) суммарной мощностью 121 КВт. В аварийно-восстановительных работах принимало участие 30 бригад (81 человек) и 32 единицы техники, в том числе оперативно-выездные бригады из незатронутых непогодой районов Удмуртской Республики.

В «Удмуртэнерго» продолжает действовать особый режим работы, предполагающий беспрерывный процесс круглосуточного проведения аварийно-восстановительных работ.

Энергетики контролируют обстановку и готовы оперативно отреагировать на возможные нарушения работы электросетевого комплекса.

В связи с прогнозируемыми на 6 июля неблагоприятными погодными условиями Удмуртэнерго просит жителей республики соблюдать правила безопасности. Шквалистый ветер может стать причиной обрыва проводов. Будьте осторожны: при обнаружении оборванного провода не приближайтесь к нему ближе, чем на 8-10 метров, и сообщите об опасной находке в свой район электрических сетей или по телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный). По указанному номеру телефона также можно получить информацию о ходе аварийно-восстановительных работ и предполагаемых сроках возобновления энергоснабжения в своем населенном пункте.