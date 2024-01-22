Со счётом 0:5 закончился матч «Ижстали» с «Нефтяником» из Альметьевска

Альметьевск. Татарстан. В последнем выездном матче «Ижсталь» потерпела сокрушительное поражение от «Нефтяника» из Альметьевска. Об этом сообщает пресс-служба ижевского хоккейного клуба.

В конце первого периода «Нефтяник» открыл счёт в матче. Во второй 20-минутке ворота «Ижстали» пробили трижды. В заключительном периоде хозяева арены забросили ещё одну шайбу в ворота сталеваров, сделав итоговый счёт 5:0.

По итогу «Ижсталь» совершила 25 бросков – почти в два раза меньше оппонента, выиграла 21 из 53 вбрасываний и получила 8 штрафов.

«Сегодня игры у нас не получилось», — с неприкрытой печалью высказался главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

25 января у сталеваров стартует домашняя серия игр.