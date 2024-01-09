В выездном матче «Ижсталь» проиграла нефтекамскому «Торосу»

Нефтекамск. Башкортостан. Команда из Нефтекамска со счетом 7:3 обыграла хоккеистов из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Ижсталь».

Игра прошла 8 января в Нефтекамске. На 16 минуте матча счёт открыли хозяева льда, а спустя несколько секунд нападающий «Ижстали» Владислав Ушенин забил шайбу в их ворота. Далее последовали четыре гола от соперников, после которых на 32-й минуте игры сталевары Данил Шерстобитов и Рауль Якупов сократили отставание в счёте до двух шайб. До конца второго периода хоккеисты «Тороса» вновь забили 2 гола. Третья двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб, игра завершилась со счётом 7:3.

За весь матч ижсталевцы выиграли 18 вбрасываний, выполнили 55 бросков и получили 17 штрафов.

«Эмоции взяли, силы взяли, немного забыли голову. Невынужденные ошибки при игре 5 на 5, неправильные подключения защитников и игра в меньшинстве сегодня у нас совсем не получилась. Таков результат. <...> Сегодня вся команда сыграла ниже среднего уровня» — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

Напомним, что сталевары также проиграли первый в 2024 году матч с командой «Челны» из Набережных Челнов.