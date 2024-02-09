Хоккеисты «Ижстали» обыграли на выезде «Норильск»

Ижевск. Удмуртия. ХК «Ижсталь» одолела «Норильск» в гостях 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Сталевары» открыли счёт в матче на 10-й минуте, играя в меньшинстве. Автором гола стал Скориков. За 2 минуты до завершения первого периода «Ижсталь» реализовала большинство: Шикун отправил вторую шайбу в левый угол ворот «Норильска». Во второй 20-минутке численным преимуществом воспользовались и хозяева: ворота «Ижстали» распечатал Мастрюков. На 37-й минуте матча нападающий «Норильска» Потехин сравнял счёт. Выявить сильнейшего в основное время не удалось, и начался овертайм. В итоге судьба матча решилась в серии послематчевых буллитов, где победную шайбу в ворота хозяев забросил Владислав Ушенин.

«Хорошая, боевая игра! Спасибо ребятам за терпение, вытерпели. Где-то было тяжело, особенно второй и третий период, но вытерпели. Исполнили всё по заданию. И спасибо вратарю Вове Мосину, который добыл нам второе очко», — сказал после матча главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

12 февраля «Ижсталь» начинает заключительную домашнюю серию сезона.