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      Картельный сговор на 43 млн рублей нашли «антимонопольщики» Удмуртии, проверяя деятельность Милостивенко

      12:58, 06 июля, 2017
      Яна Шамаева
      12:58, 06 июля, 2017
      Яна Шамаева
      1008
      0
      #ФАС\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Удмуртия\n#УФАС\n#деньги\n#финансы и деньги
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      Управление ФАС по республике начало собственное расследование.

      Ижевск. Удмуртия. Управление ФАС по Удмуртии возбудило дело в отношении ООО «Автодормостпроект», ООО «Нива» и ООО «Тектоника». Как сообщает пресс-служба ведомства, расследование связано с картельным сговором на 43 млн рублей, который депутат гордумы Ижевска Захар Милостивенко заключил на аукционе по проектированию строительства проспекта Калашникова.

      Сговор привел к поддержанию цен на торгах.

      Милостивенко задержали 24 июня 2017 года. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 178 УК России («Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в особо крупном размере»).

      По решению суда депутата заключили под домашний арест на два месяца. Позже стало известно, что его арест связан с проведением аукциона по строительству проспекта Калашникова в Ижевске.

      Захар Милостивенко ранее возглавлял предприятие ОАО «Автодормостпроект», которое в январе 2017 года ликвидировали путем реорганизации в ООО «Автодормостпроект».

      Предприятие выиграло конкурс на проектирование проспекта на 42,9 млн рублей.

      12:58, 06 июля, 2017
      Яна Шамаева
      1008
      0
      #ФАС\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Удмуртия\n#УФАС\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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