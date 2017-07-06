Картельный сговор на 43 млн рублей нашли «антимонопольщики» Удмуртии, проверяя деятельность Милостивенко

Управление ФАС по республике начало собственное расследование.

Ижевск. Удмуртия. Управление ФАС по Удмуртии возбудило дело в отношении ООО «Автодормостпроект», ООО «Нива» и ООО «Тектоника». Как сообщает пресс-служба ведомства, расследование связано с картельным сговором на 43 млн рублей, который депутат гордумы Ижевска Захар Милостивенко заключил на аукционе по проектированию строительства проспекта Калашникова.

Сговор привел к поддержанию цен на торгах.

Милостивенко задержали 24 июня 2017 года. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 178 УК России («Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в особо крупном размере»).

По решению суда депутата заключили под домашний арест на два месяца. Позже стало известно, что его арест связан с проведением аукциона по строительству проспекта Калашникова в Ижевске.



Захар Милостивенко ранее возглавлял предприятие ОАО «Автодормостпроект», которое в январе 2017 года ликвидировали путем реорганизации в ООО «Автодормостпроект».

Предприятие выиграло конкурс на проектирование проспекта на 42,9 млн рублей.