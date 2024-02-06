Поимкой акулы похвастались российские хоккеисты «Коламбуса»

Канкун. Мексика. Крупную акулу поймали у берегов Мексики российские игроки клуба «Коламбус Блю Джекетс» (НХЛ). Об этом сообщает RT.

В рыбалке участвовали спортсмены Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, а также хоккейный агент Шуми Бабаев. Они сфотографировались с уловом и выложили снимки в интернет.

«Без комментариев. Я в шоке, и акула тоже», — приводит агентство высказывание Марченко в соцсети.

На какую приманку попалась хищница, и какова была ее судьба после фотосессии, не сообщается.

Кстати, после 50 матчей регулярного чемпионата «Коламбус» с 42 очками занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.