В Ижевске определили лучшие детские и школьные команды в хоккее на валенках

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершился проект «Школьное хоккейное троеборье» (12+). 17 декабря на стадионе «Торпедо» состоялся заключительный этап этого мероприятия — финал Кубка по хоккею на валенках.

В этот зимний день соревновались 8 взрослых команд из школ №№ 49, 41, 31, 86, 25, 24, 56, а также Гуманитарного лицея. Борьба была напряженная, никто не хотел уступать свое место, и все участники боролись до конца. Многие матчи заканчивались ничьей, в результате чего исход игр решали буллиты.

Конечный результат удивил всех, победила команда взрослых школы №49. Ученики этого образовательного заведения постоянно играют в хоккей на валенках, а вот взрослые попробовали себя в этой игре впервые.

«Родители инициативные, все откликнулись на просьбу, кто не мог поучаствовать в отборочных соревнованиях, пришли уже на основной тур. Я очень рад, что у нас собралась сильная команда, удача нам помогла и мы выиграли», — прокомментировал учитель физической культуры школы №49 Семён Никонов.

В числе команд учащихся в финале участвовали ученики школ №№ 41, 31, 86, 25, 40, 78, а также ребята из Гуманитарного и Столичного лицеев. От Столичного лицея играли сразу две команды, и одна из их — «Летчики Кунгурцева» — взяла золотые медали.

Член этой команды, ученик 6 «С» класса Амир Хамитов, поделился, что они с ребятами готовились к соревнованиям и тренировались два раза в неделю. Несмотря на волнение и серьезных соперников, они не теряли свой настрой, ведь пришли только за победой.

В результате юные и взрослые спортсмены активно провели день на свежем воздухе и зарядились позитивными эмоциями. Минусовая температура воздуха никак не повлияла на их настроение, а задорные крики болельщиков только поднимали боевой дух. На соревнования пришли одноклассники и родственники спортсменов, которые для поддержки своей команды придумывали разные кричалки и танцы. А одна юная болельщица — Камилла Галяветдинова — даже нарисовала плакат, чтобы поддержать своего брата из команды «Летчики Кунгурцева».

«Я очень болела за всю команду и нарисовала плакат не только для финала, но и для тренировок. Я знала, что наша команда лучшая и она будет побеждать везде», — заявила девочка.

Напомним, что проект «Школьное хоккейное троеборье» организован АНО «Физ-Культ-База» при поддержке медиагруппы «КОМОС-МЕДИА», а также при поддержке спонсоров: спортивного клуба «СпортПаркСемья-Тумаев», производственно-торговой компании «Лицей» и Удмуртской государственной филармонии.

Генеральный спонсор — район комплексной застройки «Новый город» в Металлурге.

Фото: Иван Губин