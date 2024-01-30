Хоккеисты «Ижстали» уступили на своём льду саратовскому «Кристаллу»

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» уступили на своём льду ХК «Кристалл» из Саратова. Матч 29 января завершился со счётом 2:5 в пользу гостей, передаёт пресс-служба «сталеваров».

Счёт в матче открыл нападающий команды гостей Самсонов. Через несколько секунд Климов броском с острого угла удвоил преимущество «Кристалла». Во второй 20-минутке «сталевары» пропустили ещё две шайбы, одну из которых гости забросили в большинстве. В заключительном периоде саратовцы отправили 5-ю шайбу в ворота «Ижстали»: автором гола стал Адеев.

На 51-й минуте матча «Ижсталь» отыграла одну шайбу в большинстве: ворота «Кристалла» распечатал Шерстобитов. За 4 минуты до завершения периода с передачи Мажуги и Пояркова Барсуков пробил голкипера «Кристалла». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу гостей.

«Хотел бы в первую очередь извиниться перед болельщиками, что не можем мы веник связать. Нет у нас на данный момент такой ленты, чтобы всех вместе связать, чтобы все были завязаны одной идеей и играли все вместе. Пока у нас получается разнобой, от этого такие результаты», — сказал в послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

«Хорошая игра была. Начало тяжеловато далось: забили две нужные шайбы, а дальше соперник уже раскрывался, бежал, атаковал. Тяжело нам было, на самом деле. Надо отдать должное «Ижстали». Конечно, смазалась концовка — две шайбы ненужные пропустили, сами себе, можно сказать, привезли. Двигаемся дальше, готовимся. Команду и болельщиков с победой», — прокомментировал главный тренер ХК «Кристалл» Сергей Нуржанов.

Следующий матч «Ижстали» состоится 31 января в 18:30 в КК «Олимпиец». На этот раз «сталевары» примут ХК «Тамбов».