Хоккеисты «Ижстали» обыграли казанскую команду «Барс»

Казань. Республика Татарстан. Первой победной игрой в новом году для хоккеистов «Ижстали» стал матч с командой «Барс» из Казани. Ранее у спортсменов был ряд проигрышей. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра прошла 15 января в Казани. На 4-й минуте матча счёт открыл сталевар Рауль Якупов. В середине первого периода ещё одну шайбу в ворота «Барса» забил Владислав Ушенин.

Во второй 20-минутке Рауль Якупов, играя в большинстве, оформил дубль, после которого соперники забросили две шайбы.

В последнем периоде нападающий «Ижстали» Данил Шерстобитов забросил четвертую шайбу в ворота соперника. В конце матча хозяева льда смогли забить еще один гол, но у них не получилось сравнять счёт. Игра завершилась со счетом 3:4.

«Хорошая боевая игра. Повели 3:0, но, наверное, в этом и заключается солидность команды — не допускать такого нервного окончания игры. Хорошие голы забили и после контратаки, и в большинстве. Работаем, двигаемся. Ребятам — большое спасибо», — прокомментировал главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков.