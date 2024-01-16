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Хоккеисты «Ижстали» обыграли казанскую команду «Барс»

10:00, 16 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Хоккеисты «Ижстали» обыграли казанскую команду «Барс»
10:00, 16 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
103
0
#Удмуртия\n#Казань\n#спорт\n#хоккей\n#победители\n#матч\n#Ижсталь
Фото: unsplash.com (Jerry Yu)
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Первый в этой игре гол сталевары забили уже на четвёртой минуте матча.

Казань. Республика Татарстан. Первой победной игрой в новом году для хоккеистов «Ижстали» стал матч с командой «Барс» из Казани. Ранее у спортсменов был ряд проигрышей. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».  

Игра прошла 15 января в Казани. На 4-й минуте матча счёт открыл сталевар Рауль Якупов. В середине первого периода ещё одну шайбу в ворота «Барса» забил Владислав Ушенин. 

Во второй 20-минутке Рауль Якупов, играя в большинстве, оформил дубль, после которого соперники забросили две шайбы. 

В последнем периоде нападающий «Ижстали» Данил Шерстобитов забросил четвертую шайбу в ворота соперника. В конце матча хозяева льда смогли забить еще один гол, но у них не получилось сравнять счёт. Игра завершилась со счетом 3:4. 

«Хорошая боевая игра. Повели 3:0, но, наверное, в этом и заключается солидность команды — не допускать такого нервного окончания игры. Хорошие голы забили и после контратаки, и в большинстве. Работаем, двигаемся. Ребятам — большое спасибо», — прокомментировал главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков. 

10:00, 16 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
103
0
#Удмуртия\n#Казань\n#спорт\n#хоккей\n#победители\n#матч\n#Ижсталь