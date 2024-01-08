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Первый выездной матч в 2024 году закончился для «Ижстали» поражением

12:00, 08 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Первый выездной матч в 2024 году закончился для «Ижстали» поражением
12:00, 08 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#хоккей\n#Ижсталь\n#Татарстан
Фото: unsplash.com (Мэрайя Хьюинс)
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Исход игры решался с помощью буллитов.

Набережный Челны. Татарстан. Ижевские хоккеисты проиграли выездной матч хоккейному клубу из Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра состоялась 6 января в ледовом дворце Челнов. Первыми счёт открыли хоккеисты из Набережных Челнов – соперник забросил шайбу на исходе второй минуты. Ижевчане сравняли счёт в конце второго периода – автором гола стал Рауль Якупов. В заключительной двадцатиминутке шайб не случилось и всё решилось в серии буллитов, где сильнее оказались «Челны».

«Неплохая, быстрая игра. Видимо, после нового года соскучились по хоккею. Были хорошие моменты у соперника, были у нас. По моему мнению, у нас было побольше моментов: надо было решать, не доводить до буллитов. Обоюдоострая игра, движение понравилось, понравились силовые единоборства, везде борьба. Но опять же остались с одним очком», — прокомментировал матч главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

Итоговый счёт встречи – 2:1 в пользу «Челнов».

12:00, 08 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
326
0
#хоккей\n#Ижсталь\n#Татарстан