Первый выездной матч в 2024 году закончился для «Ижстали» поражением

Набережный Челны. Татарстан. Ижевские хоккеисты проиграли выездной матч хоккейному клубу из Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра состоялась 6 января в ледовом дворце Челнов. Первыми счёт открыли хоккеисты из Набережных Челнов – соперник забросил шайбу на исходе второй минуты. Ижевчане сравняли счёт в конце второго периода – автором гола стал Рауль Якупов. В заключительной двадцатиминутке шайб не случилось и всё решилось в серии буллитов, где сильнее оказались «Челны».

«Неплохая, быстрая игра. Видимо, после нового года соскучились по хоккею. Были хорошие моменты у соперника, были у нас. По моему мнению, у нас было побольше моментов: надо было решать, не доводить до буллитов. Обоюдоострая игра, движение понравилось, понравились силовые единоборства, везде борьба. Но опять же остались с одним очком», — прокомментировал матч главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

Итоговый счёт встречи – 2:1 в пользу «Челнов».