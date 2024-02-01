Домашний матч с «Тамбовом» обернулся проигрышем хоккеистов «Ижстали»

Ижевск. Удмуртия. В домашнем матче ижсталевцы проиграли команде «Тамбов». Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра прошла 31 января на крытом катке «Олимпиец» в Ижевске. В первом периоде сталевары пропустили 3 шайбы. Еще один гол хоккеисты «Тамбова» забили во второй двадцатиминутке.

В заключительном периоде нападающий «Ижстали» Дмитрий Кормилов выполнил штрафной бросок и отправил шайбу в ворота соперника. Еще один гол «Тамбову» забросил капитан команды Иван Иванов. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу соперника.

За всю игру хоккеисты «Ижстали» выиграли 36 вбрасываний, выполнили 46 бросков и получили 10 штрафов.

«В зачет сегодняшней игры могу внести только третий период. Понравились настрой, самоотдача, бойцовские качества. Ребятам было сказано, что все игры должны быть с таким азартом. Как бы ни складывалось — азарт, любовь к хоккею, борьба должны присутствовать всегда. Спасибо болельщикам за поддержку», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.