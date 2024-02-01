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Домашний матч с «Тамбовом» обернулся проигрышем хоккеистов «Ижстали»

13:20, 01 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Домашний матч с «Тамбовом» обернулся проигрышем хоккеистов «Ижстали»
13:20, 01 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хоккей\n#спорт\n#Ижсталь
Фото: unsplash.com (Maurice DT)
38
0

Сталевары смогли забить 2 гола только в третьем периоде.

Ижевск. Удмуртия. В домашнем матче ижсталевцы проиграли команде «Тамбов». Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь». 

Игра прошла 31 января на крытом катке «Олимпиец» в Ижевске. В первом периоде сталевары пропустили 3 шайбы. Еще один гол хоккеисты «Тамбова» забили во второй двадцатиминутке. 

В заключительном периоде нападающий «Ижстали» Дмитрий Кормилов выполнил штрафной бросок и отправил шайбу в ворота соперника. Еще один гол «Тамбову» забросил капитан команды Иван Иванов. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу соперника. 

За всю игру хоккеисты «Ижстали» выиграли 36 вбрасываний, выполнили 46 бросков и получили 10 штрафов. 

«В зачет сегодняшней игры могу внести только третий период. Понравились настрой, самоотдача, бойцовские качества. Ребятам было сказано, что все игры должны быть с таким азартом. Как бы ни складывалось — азарт, любовь к хоккею, борьба должны присутствовать всегда. Спасибо болельщикам за поддержку», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.  

13:20, 01 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хоккей\n#спорт\n#Ижсталь