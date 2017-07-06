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      До 30 млн рублей выделят из бюджета Удмуртии на спасение производителя индюшатины

      15:12, 06 июля, 2017
      Яна Шамаева
      15:12, 06 июля, 2017
      Яна Шамаева
      221
      0
      #сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#производство
      Фото: pixabay.com
      221
      0

      Об этом сообщил врио главы республики Александр Бречалов.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия поддержит производителя индюшатины «Аскор» в селе Пычас Можгинского района, в отношении которого арбитражный суд республики рассматривал дело о банкротстве. На спасение предприятия из казны региона выделят субсидию до 30 млн рублей, сообщил врио главы республики Александр Бречалов в четверг, 6 июля.

      «Мы внимательно все просмотрели, решили, что возьмем обоюдные риски с банком («Россельхозбанком» - прим.ред.), попробуем поддержать в дальнейшем проект. Мы договорились о том, что со стороны бюджета мы предоставим субсидию до 30 млн рублей на закрытие кассовых разрывов, надеемся, что «Россельхозбанк» сможет реструктурировать кредиторскую задолженность с понижением процентной ставки», - сказал Бречалов.

      Напомним, иск о банкротстве ООО «Аскор» подала московская ветеринарная компания ООО «ТКФ «Корпас». Это был уже второй иск в арбитражный суд Удмуртии по поводу банкротства компании. До них с аналогичной жалобой обращалась «Торговая компания «Русь Матушка», но вскоре она отозвала свое заявление, дело о банкротстве компании арбитражный суд региона прекратил в июне 2017 года.

      Первая в республике индюшачья ферма появилась в селе Пычас Можгинского района на месте бывшего свинокомплекса. Инвестпроект еще в 2010 году одобрили власти Удмуртии. Первый его этап начали реализовывать в 2013 году.

      15:12, 06 июля, 2017
      Яна Шамаева
      221
      0
      #сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#производство

       

       

       

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