До 30 млн рублей выделят из бюджета Удмуртии на спасение производителя индюшатины

Об этом сообщил врио главы республики Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия поддержит производителя индюшатины «Аскор» в селе Пычас Можгинского района, в отношении которого арбитражный суд республики рассматривал дело о банкротстве. На спасение предприятия из казны региона выделят субсидию до 30 млн рублей, сообщил врио главы республики Александр Бречалов в четверг, 6 июля.

«Мы внимательно все просмотрели, решили, что возьмем обоюдные риски с банком («Россельхозбанком» - прим.ред.), попробуем поддержать в дальнейшем проект. Мы договорились о том, что со стороны бюджета мы предоставим субсидию до 30 млн рублей на закрытие кассовых разрывов, надеемся, что «Россельхозбанк» сможет реструктурировать кредиторскую задолженность с понижением процентной ставки», - сказал Бречалов.

Напомним, иск о банкротстве ООО «Аскор» подала московская ветеринарная компания ООО «ТКФ «Корпас». Это был уже второй иск в арбитражный суд Удмуртии по поводу банкротства компании. До них с аналогичной жалобой обращалась «Торговая компания «Русь Матушка», но вскоре она отозвала свое заявление, дело о банкротстве компании арбитражный суд региона прекратил в июне 2017 года.

Первая в республике индюшачья ферма появилась в селе Пычас Можгинского района на месте бывшего свинокомплекса. Инвестпроект еще в 2010 году одобрили власти Удмуртии. Первый его этап начали реализовывать в 2013 году.