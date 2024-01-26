Домашнюю серию матчей хоккеисты «Ижстали» начали с победы

Ижевск. Удмуртия. В домашнем матче «Ижсталь» выиграла хоккеистов из «Ростова». Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра прошла 25 января в крытом катке «Олимпиец» в Ижевске. Первый гол забили хоккеисты «Ростова», но на 12-й минуте матча сталевар Дмитрий Кормилов сравнял счёт. После него за 3 минуты до завершения периода Владислав Ушенин забросил ещё одну шайбу в ворота соперника.

Во втором периоде Даниил Скориков увеличил разрыв в счете и в заключительной двадцатиминутке свою первую шайбу в сезоне забросил защитник сталеваров Николай Полунин. Игра завершилась со счётом 4:1.

За весь матч хоккеисты «Ижстали» выиграли 28 вбрасываний, выполнили 53 броска и получили 16 штрафов.

«Опять же начали игру тяжело, с пропущенного гола в меньшинстве. Но ребята смогли найти в себе силы сыграть активно, жестко, забить голы. Считаю, что еще два-три гола надо было забивать. Даже при счете 4:1 не чувствуется такой уверенности в победе. Спасибо, что отыграли. Спасибо болельщикам за поддержку», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.