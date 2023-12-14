Детская команда по специальному хоккею «Италмас» из Удмуртии приняла участие в турнире «Кубок силы»

Казань. Республика Татарстан. Детская адаптивная команда «Италмас» из Удмуртии приняла участие во втором хоккейном турнире «Кубок силы».

Турнир прошел в Казани. Между собой соревновались 16 детских команд, в число которых вошли юные спортсмены из Чеченской Республики и ЛНР.

Впервые состязания проводились в двух дисциплинах — следж-хоккей и специальный хоккей. Турнир прошел в один круг, это значит, что все команды сыграли друг с другом.

По итогу матчей по специальному хоккею награды получили пять команд: «АкБарс» из Казани, «Искра» из Бугульмы, «Пингвины» из Елабуги, «Метеор» из Чебоксар и «Италмас» из Ижевска.

Напомним, что о создании детской команды по специальному хоккею «Италмас» стало известно в 2023 году. Проект реализовала Спортивно-адаптивная школа Удмуртии благодаря победе в конкурсе «Хоккей без барьеров».

В настоящий момент в команду «Италмас» входят 14 ребят от 8 до 18 лет. Они все являются учениками школ №4 и №92.