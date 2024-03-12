Тренировки в ледовом дворце «Ижсталь» возобновят в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. Тренировки в ЛД «Ижсталь» в столице Удмуртии возобновят в 2024 году. Об этом рассказал в своих соцсетях глава региона Александр Бречалов.

Отметим, что срок завершения ремонта спортобъекта перенесли на 2025 год. Первоначально говорилось, что работы закончатся в 2024 году. «Рассчитываем, что в следующему году завершим ремонт полностью», — написал Бречалов.

Работы в ледовом дворце возобновились в феврале. По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, на эти цели регион получит федеральную поддержку в размере 440 млн рублей.