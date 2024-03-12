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Тренировки в ледовом дворце «Ижсталь» возобновят в 2024 году

15:50, 12 марта, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
Тренировки в ледовом дворце «Ижсталь» возобновят в 2024 году
15:50, 12 марта, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
96
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хоккей\n#Ижсталь\n#тренировка
Фото: vk.com/semenov_yaroslav78
96
0

Срок завершения ремонта спортобъекта перенесли на следующий год.

Ижевск. Удмуртия. Тренировки в ЛД «Ижсталь» в столице Удмуртии возобновят в 2024 году. Об этом рассказал в своих соцсетях глава региона Александр Бречалов. 

Отметим, что срок завершения ремонта спортобъекта перенесли на 2025 год. Первоначально говорилось, что работы закончатся в 2024 году. «Рассчитываем, что в следующему году завершим ремонт полностью», — написал Бречалов. 

Работы в ледовом дворце возобновились в феврале. По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, на эти цели регион получит федеральную поддержку в размере 440 млн рублей.

15:50, 12 марта, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
96
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хоккей\n#Ижсталь\n#тренировка