Экс-тренер ижевских хоккеистов Андрей Разин стал обладателем Кубка Гагарина

Ижевск. Удмуртия. Бывший тренер ижевских хоккеистов Андрей Разин стал обладателем Кубка Гагарина 2024 года в роли главного тренера магнитогорского «Металлурга». Как передаёт RT, команда на выезде обыграла ярославский «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии КХЛ и в третий раз в клубной истории стала обладателем Кубка Гагарина.

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024: «Задача была — за два года выиграть Кубок Гагарина. Мы за это время можем эту задачу перевыполнить. Здесь у меня хорошая поддержка, не только финансовая, а во всём».

Андрей Разин признался, он не хочет отвечать хейтерам и критикам, а предпочитает просто промолчать в ответ на их выпады.

«Я доказал самому себе, что я могу работать, а доброжелателей всегда много. Что касается мотивации, то удержаться на вершине всегда сложнее, нужно ещё один кубок выиграть», — сказал тренер.

Напомним, он был главным тренером ХК «Ижсталь» с 4 декабря 2013 года по май 2015 года. С «Ижсталью» стал серебряным призёром чемпионата ВХЛ 2015 года. 2 апреля 2015 года в ходе второго периода третьего матча 1/2 финала Кубка Братины подрался с главным тренером тверского ТХК Алексеем Ждахиным, за что оба тренера были удалены до конца матча.