Со счетом 5:4 хоккеисты «Ижстали» проиграли команде из Омска

Омск. Омская область. Хоккеисты из Ижевска проиграли команде «Омские Крылья» из Омска. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра прошла 11 декабря в Омске. На четвертой минуте матча сталевар Алексей Прохоров забил первую шайбу. Во второй двадцатиминутке хоккеист «Ижстали» Максим Усимкин увеличил счет.

Затем соперники подряд забили 4 гола. За 5 минут до конца игры сталевар Иван Иванов сократил разрыв счета. А после замены вратаря на игрока на последних секундах шайбу в ворота «Омских Крыльев» забил Алексей Виноградов.

При счете 4:4 был назначен овертайм, в котором победителями вышли хоккеисты из Омска.

«Очень много удалений, очень много ненужных, невынужденных удалений, про которые говорим уже полсезона, которые нас очень часто подводят. Такой результат из-за удалений получился», — заявил главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.