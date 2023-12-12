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Со счетом 5:4 хоккеисты «Ижстали» проиграли команде из Омска

11:11, 12 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Со счетом 5:4 хоккеисты «Ижстали» проиграли команде из Омска
11:11, 12 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
78
0
#Удмуртия\n#хоккей\n#спорт\n#матч\n#Ижсталь
Фото: unsplash.com (Samantha Gades)
78
0

Главный тренер уверен, что такой результат получился из-за множества удалений.

Омск. Омская область. Хоккеисты из Ижевска проиграли команде «Омские Крылья» из Омска. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь». 

Игра прошла 11 декабря в Омске. На четвертой минуте матча сталевар Алексей Прохоров забил первую шайбу. Во второй двадцатиминутке хоккеист «Ижстали» Максим Усимкин увеличил счет.

Затем соперники подряд забили 4 гола. За 5 минут до конца игры сталевар Иван Иванов сократил разрыв счета. А после замены вратаря на игрока на последних секундах шайбу в ворота «Омских Крыльев» забил Алексей Виноградов.

При счете 4:4 был назначен овертайм, в котором победителями вышли хоккеисты из Омска.

«Очень много удалений, очень много ненужных, невынужденных удалений, про которые говорим уже полсезона, которые нас очень часто подводят. Такой результат из-за удалений получился», — заявил главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков. 

11:11, 12 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
78
0
#Удмуртия\n#хоккей\n#спорт\n#матч\n#Ижсталь