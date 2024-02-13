Последняя в сезоне игра «Ижстали» завершится «мишкопадом»

Ижевск. Удмуртия. Последний матч «Ижстали» в текущем сезоне завершится «мишкопадом». Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра с командой «Челмет» из Челябинска пройдет в Ижевске 18 февраля, начало в 17:00 (0+). После неё организаторы решили отметить завершение сезона одной хоккейной традицией.

Болельщикам предлагают взять с собой на игру плюшевые игрушки. Отмечается, что не обязательно выбирать мишек, главное, чтобы игрушка была мягкой. После финальной сирены будет объявлен «мишкопад», во время которого все желающие смогут бросить игрушки на лёд.

Всех плюшевых зверей потом передадут в Зуринскую школу-интернат в Игринском районе Удмуртии.