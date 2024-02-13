ХК «Ижсталь» одержал победу над командой «Горняк-УГМК»

Ижевск. Удмуртия. 12 февраля на домашнем льду хоккеисты «Ижстали» одержали победу над командой «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. Об этом сообщает пресс-служба ижевского клуба.

Первую шайбу забили гости матча на середине игры. Вскоре ижевцы огрызнулись острой атакой и отыграли одно очко. Ничейный счёт перевёл игру в овертайм, по итогам которого игроки «Ижстали» одержали победу со счётом 2:1.

«Хорошая, трудовая победа. Игра была тяжелая: соперник мотивирован до предела, чтобы попасть в плей-офф. Мы всё-таки к концу сезона ловим игру, которая нам приносит результат. Спасибо болельщикам, которые нас поддержали на трибунах», — рассказал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

Отметим, для ижевских хоккеистов это уже третья победа подряд. Ранее клуб «Ижсталь» обыграл команды «Норильск» и «Сокол».