В игре против пензенского «Дизеля» «Ижсталь» уступила победу

Пенза. Пензенская область. В игре против пензенской команды «Дизель» Ижсталь потерпела поражение.. Об этом сообщает пресс-служба ижевского хоккейного клуба.

Игра прошла 17 января на СЗК «Дизель-Арена». На второй минуте хозяева открыли счёт, пробив вратаря сталеваров. На 18-й минуте первого периода соперники удвоили свой отрыв по голам. В конце первого периода Рауль Якупов вскрыл защиту «Дизеля» и сократил разрыв по очкам.

Во второй 20-минутке «Ижсталь» воспользовалась численным преимуществом и, благодаря шайбе Даниила Скорикова, сравняла счёт. Однако в заключительном периоде соперники вновь вышли вперёд и забили в ворота сталеваров две шайбы, став победителями встречи.

В ходе матча ижевская команда выиграла 37 вбрасываний, совершила столько же бросков.

Первый период «Ижсталь» отдала полностью, второй и третий сыграла достойно, за исключением двух пропущенных голов в концовке, отмечает главный тренер хоккейного клуба Константин Маслюков.

Напомним, что «Ижсталь» одержала победу в матче 16 января против казанского «Барса».