По всей России прошел марафон дворового хоккея, который запустили в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 10 декабря запустили Всероссийский марафон дворового хоккея (0+). На протяжении 5 часов велась онлайн-трансляция, в которой любители спорта из 13 регионов России в прямом эфире играли в обычный хоккей, Настольник, хоккей на валенках и настольный хоккей.

Впервые такое мероприятие прошло в 2021 году. Тогда марафон длился 12 часов и прошел через все часовые пояса страны.

В 2023 году длительность трансляции решили сократить до 5 часов. В мероприятии поучаствовали жители 17 населенных пунктов.

«Нам такая движуха нравится, и, на самом деле, нам это важно, потому что таким образом мы узнаём точки, где играют в дворовый хоккей, где занимаются дворовым спортом», — поделился основатель Хоккей-на-валеночной лиги Михаил Смагин.

В Удмуртии в прямом эфире взрослые и дети сыграли в хоккей на валенках в селе Уром Малопургинского района и в Ижевске на площадках лицея №41, Столичного лицея и Гуманитарного лицея. Помимо этого в Воткинске и Глазове прошли соревнования по настольнику.

Центральной площадкой марафона стала спортплощадка Гуманитарного лицея в Ижевске, где на стадионе провели прямой эфир по хоккею на валенках. А также на территории лицея развернули мобильную студию, в которой в прямом эфире друзья и партнеры Хоккей-на-валеночной лиги дали несколько интервью. Они рассказали о своем опыте в дворовых играх и о совместных проектах.

«Прошло все очень хорошо, очень душевно, весело, динамично и с юмором.<...> Я всех поздравляю, прекрасные мои друзья, со всех регионов нашей страны. На самом деле, каждый из вас делает очень важное дело, вы занимаетесь тем, что вам нравится, и вы приносите людям радость играючи, потому что в хоккей может играть каждый», — заявил Михаил Смагин.

Организаторы надеются, что марафон, как и в 2021 году, запустит целую серию больших турниров по хоккею на валенках не только в Удмуртии, но и по всей России. В Ижевске стартует третий этап проекта «Школьное хоккейное троеборье» (12+) — Кубок по хоккею на валенках.

Генеральным партнером марафона выступил очень символичный для проекта бренд валенок для взрослых «Гуслицкие», а также партнёром мероприятия стали АО «Парки Ижевска».